«Челси» оказывает давление на Лукаку

В «Челси» хотят, чтобы нападающий Ромелу Лукаку поскорее определился со своим будущим.

Бельгиец с высокой вероятностью сменит клуб до закрытия летнего трансферного, однако место продолжения карьеры форварда остаётся неизвестным. В подписании Лукаку заинтересовано саудовский «Аль-Хиляль» и туринский «Ювентус». 30-летний футболист предпочитает продолжить карьеры в Европе, однако не торопится с принятием окончательного решения. По сведениям Gazzetta, руководство «Челси» начинает терять терпение: в лондонском клубе требуют, чтобы игрок в ближайшее время определился со своим будущим.