Почеттино: «Колвилл остаётся в «Челси», он может стать одним из лучших»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о перспективах центрального защитника Леви Колвилла.

20-летний футболист вернулся в «Челси» после сезона, проведённого в «Брайтоне» на правах аренды. «Чайки» были заинтересованы в покупке молодого центрбека, также интерес проявлял «Ливерпуль», однако «пенсионеры» отказались обсуждать продажу.

«Колвилл – наш игрок, он продолжит играть у нас. В его ситуации никакие заявления не требуются.

Я доволен им, мне нравится его игра. Думаю, он может стать одним из лучших центральных защитников Англии», – приводит Sky Sports слова аргентинского специалиста.