Нападающий «Кристал Пэлас» Майкл Олисе может продолжить карьеру в лондонском «Челси».

Как сообщает журналист Фабрис Хоукинс на своей страничке в социальной сети, «синие» уже сделали официальное предложение «Кристал Пэлас» в размере 45 миллионов евро, в эту сумму включены бонусы. По данным источника, сам Олисе хочет покинуть клуб.

21-летний вингер выступает за «Кристал Пэлас» с 2021 года. За это время игрок появился на поле в 71 матче во всех турнирах, забил шесть голов и записал в свой актив 19 голевых передач. Действующий договор Олисе рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 38 миллионов евро.