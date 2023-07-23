Ивуарийский вингер Уилфрид Заха официально стал игроком действующего чемпиона Турции – стамбульского «Галатасарая». О состоявшемся переходе рапортует пресс-служба «львов».

Напомним, что 30-летний футболист на протяжении восьми последних лет защищал цвета своего родного клуба - лондонского «Кристал Пэлас».

Сейчас ценник на опытного игрока, по оценке Transfermarkt, составляет 22 млн евро. В минувшем сезоне на счету футболиста атаки семь забитых мячей и две голевые передачи.

«Галатасарай» в новом сезоне выступит в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.