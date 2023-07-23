Барнс прокомментировал переход в «Ньюкасл»

Новичок «Ньюкасла» Харви Барнс прокомментировал свой официальный переход в клуб с севера Англии.

«Я в восторге. Это удивительный клуб, для меня это прекрасная возможность присоединиться к успешной команде, которая делает на поле захватывающие вещи. Очень рад быть здесь. Попасть в такую ​​команду — мечта для нападающего», - цитирует Барнса официальный сайт «сорок».

Напомним, что 25-летний Барнс является воспитанником «Лестера». В 2016 году он стал выступать за «лис» на взрослом уровне, трижды уходя в аренду. С 2019 года молодой футболист выступал уже непосредственно за «Лестер» в Премьер-лиге и других официальных соревнованиях.

Всего он провёл 187 матчей за первую команду «Лестера» и выиграл Кубок Англии, а также играл за сборную Англии на международной арене.