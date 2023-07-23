«Ньюкасл» официально приобрёл у «Лестера» 25-летнего английского левого вингера Харви Барнса, об этом сообщает пресс-служба «сорок».

Сумма перехода не раскрывается, однако авторитетный портал Transfermarkt оценивает сделку в 44 млн евро, контракт с игроком заключён на пять ближайших сезонов.

На данный момент Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро. В минувшем сезоне на его счету 13 забитых мячей – это его лучший результат в карьере, несмотря на итоговый вылет «Лестера» из АПЛ.

Напомним, что в следующем сезоне «сороки» сыграют в Лиге чемпионов впервые за 20 лет.