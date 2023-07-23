Диаби – самая дорогая покупка в истории «Астон Виллы»

В минувшую субботу атакующий полузащитник леверкузенского «Байера» Мусса Диаби официально стал игроком бирмингемской «Астон Виллы». Как сообщает авторитетный портал Transfermarkt, приобретение игрока стало самым дорогим в истории «вилланов».

Так, английский клуб заплатил за футболиста 50 млн евро. Это на 12 млн больше, чем годом ранее «Астон Вилла» заплатила «Норвичу» за Эмилиано Буэндию. На третьем месте идёт переход Олли Уоткинса двухлетней давности – за английского форварда бирмингемцы заплатили 34 млн евро.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Астон Вилла» заняла седьмое место в АПЛ и сыграет в еврокубках в следующем сезоне.

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