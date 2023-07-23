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«Эвертон» объявил об аренде нападающего «Вильярреала» официально

23 Июля 2023 • 15:43 Комментировать

Нападающий Арно Данджума перешел из «Вильярреала» в «Эвертон» на правах аренды. Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте.

26-летний вингер проведет в «Эвертоне» один сезон. Нидерландский футболист выбрал себе 10-й игровой номер.

Вторую часть прошлого сезона Данджума провел в аренде в «Тоттенхэме». В составе «шпор» игрок появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость вингера составляет 25 миллионов евро.

Добавим, на счету Данджумы шесть матчей за национальную сборную и два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Вильярреал Арно Данджума трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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