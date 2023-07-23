Нападающий Арно Данджума перешел из «Вильярреала» в «Эвертон» на правах аренды. Об этом английский клуб сообщил на своем официальном сайте.

26-летний вингер проведет в «Эвертоне» один сезон. Нидерландский футболист выбрал себе 10-й игровой номер.

Вторую часть прошлого сезона Данджума провел в аренде в «Тоттенхэме». В составе «шпор» игрок появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость вингера составляет 25 миллионов евро.

Добавим, на счету Данджумы шесть матчей за национальную сборную и два гола.