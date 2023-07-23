«Челси» продвигается в переговорах по переходу нападающего «Монпелье» Ваи

Нападающий «Монпелье» Элье Ваи может продолжить карьеру в «Челси».

По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб продвигается в переговорах по трансферу 20-летнего футболиста. Отмечается, что «Челси» хочет ускорить переговоры, чтобы опередить конкурентов в борьбе за игрока. Стороны вернутся к обсуждению возможной сделки уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что интерес к Ваи также проявляет немецкий «Айнтрахт».

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Монпелье» 33 матча, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Франции в 35 миллионов евро.