«Арсенал» готов включить нападающего в сделку по Мбаппе

Лондонский «Арсенал» может побороться за нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе. 24-летний форвард с большой долей вероятности покинет парижский гранд этим летом. Клуб готов продать бомбардира из-за его нежелания подписывать новое трудовое соглашение.

Согласно сведениям Football Transfers, руководство «канониров» готово включить в сделку бразильского форварда Габриэла Мартинелли. Трансферная стоимость южноамериканца оценивается в 80 миллионов евро. «ПСЖ», в свою очередь, хочет выручить с продажи Мбаппе порядка 200 миллионов евро.

Действующее трудовое соглашение Килиана с французским чемпионом рассчитано до середины следующего года.