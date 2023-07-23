«Бавария» предложила контракт Кейну - раскрыты условия

Мюнхенская «Бавария» ведет переговоры нападающим лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейном, об этом рапортуют журналисты Bayern & Germany.

Как стало известно источнику, немецкий чемпион подготовил долгосрочный трудовой договор для 29-летнего футболиста. «Бавария» готова предложить Кейну контракт до 2028 года с заработной платой в размере 20 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что мюнхенский топ-клуб готов выделить на приобретение Кейна порядка 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий сыграл 38 матчей в чемпионате Англии. Гарри отметился 30 забитыми мячами (пять – с пенальти) и тремя голевыми передачами.