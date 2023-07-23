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«Бавария» готова потратить 100 млн евро на трансфер Кейна

23 Июля 2023 • 12:48 Комментировать

Руководство мюнхенской «Баварии» предпримет очередную попытку подписать нападающего лондонского «Тоттенхэма» и национальной сборной Англии Гарри Кейна.

Согласно сведениям Bild, немецкий чемпион готовится предложить за трансфер 29-летнего футболиста 100 миллионов евро. Срок контракта Кейна со «шпорами» рассчитан до середины 2024 года. За лондонскую команду нападающий выступает с 2011 года.

В минувшем сезоне Гарри провел 38 поединков в рамках Английской премьер-лиги. Нападающий записал на свой счет 30 забитых мячей (пять – с пенальти) и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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