Клуб Роналду купил бразильского футболиста «Манчестер Юнайтед»

30-летний бразильский защитник Алекс Теллес покинул «Манчестер Юнайтед» и перебрался в саудовский «Аль-Наср», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Детали сделки пока не афишируются. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «красные дьяволы» выручат с продажи южноамериканца четыре миллиона фунтов. Заработная плата Теллеса в манкунианском гранде составит семь миллионов плюс бонусные выплаты.

Алекс перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. Минувший сезон бразилец провел в аренде за испанскую «Севилью». Теллес принял участие в 38 поединках, в которых отметился тремя голевыми передачами.