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Тен Хаг оценил игру «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала»

23 Июля 2023 • 11:53 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о контрольном поединке против лондонского «Арсенала». «Красные дьяволы» отпраздновали победу со счетом 2:0.

«Команда показала хороший футбол. Я доволен нашим выступлением. Именно так мы и хотим играть. Сейчас самый подходящий период, чтобы хорошо поработать на тренировках. Мои подопечные справились с задачей на матч. Хочу, чтобы «Манчестер Юнайтед» был прессингующей машиной, когда все действуют как единое целое», - цитирует тренера Manchester Evening News.

Следующий спарринг «МЮ» сыграет против «Рексема» 26 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Эрик тен Хаг
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