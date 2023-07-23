Тен Хаг оценил игру «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о контрольном поединке против лондонского «Арсенала». «Красные дьяволы» отпраздновали победу со счетом 2:0.

«Команда показала хороший футбол. Я доволен нашим выступлением. Именно так мы и хотим играть. Сейчас самый подходящий период, чтобы хорошо поработать на тренировках. Мои подопечные справились с задачей на матч. Хочу, чтобы «Манчестер Юнайтед» был прессингующей машиной, когда все действуют как единое целое», - цитирует тренера Manchester Evening News.

Следующий спарринг «МЮ» сыграет против «Рексема» 26 июля.