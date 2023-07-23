Эмери оценил трансфер Диаби в «Астон Виллу»

Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался касательно трансфера атакующего полузащитника Мусса Диаби, перешедшего из леверкузенского «Байера».

«Мусса – и вингер, и форвард. Его самые лучшие качества – умение атаковать и дриблинг. У него есть опыт выступлений в Европе. Диаби достаточно молодой игрок, он поможет нашей команде стать сильнее», - передает слова испанского специалиста пресс-служба клуба.

Сумма сделки не раскрывается. По сведениям Transfermarkt, стоимость Диаби составляет 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне вингер провел 48 поединков во всех турнирах, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и 11 голевых передач.