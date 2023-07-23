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Гюндоган назвал цели «Барселоны» на следующий сезон

23 Июля 2023 • 10:09 Комментировать (1)

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган, перебравшийся в каталонский гранд этим летом, высказался касательно амбиций «сине-гранатовых».

«Знаю, что «Барселона» хочет быть на самом высоком уровне в Европе. Теперь в команде есть я, тот, кто побежал в Лиге чемпионов. Мне хочется добиться большего. Было бы идеально защитить чемпионский титул в Испании и успешнее выступить в Лиге чемпионов. Это наши цели», - передает слова немецкого полузащитника AS.

Гюндоган перебрался в «Барселону» в текущее трансферное окно. 32-летний футболист заключил двухлетнее трудовое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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Комментарии (1)
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Leonardis
23 Июля 2023 в 12:38
Скамейка длинная , так что места тебе хватит...
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