Варан: «Догнать «Манчестер Сити» - большой вызов для «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от грядущего нового сезона Английской премьер-лиги.

«Нам нужно верить в свой успех. Разница между топовым клубом и хорошей командой заключается в менталитете. Это новый сезон, в нем все возможно. Догнать «Манчестер Сити» - большой вызов для нас. Будет тяжело, но мы готовы бороться в каждой игре», - передает слова Рафаэля ESPN.

В сезоне-2022/2023 «красные дьяволы» финишировали на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. В стартовом туре чемпионата манкунианцы встретятся с «Вулверхэмптоном» 14 августа.