Трансфер Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед» под угрозой срыва

Трансфер датского нападающего «Аталанты» Расмуса Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед» под угрозой срыва. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports News.

По данным источника, стороны расходятся в сумме компенсации за трансфер форварда. «Красные дьяволы» готовы предложить за Хёйлунна не более 60 миллионов евро, в то время как бергамаски рассчитывают выручить со сделки 70 миллионов и 10 миллионов в качестве бонусов. Если итальянцы не пойдут на компромисс, то манкунианцы откажутся от трансфера.

Расмус выступает за «Аталанту» с лета прошлого года. Он провел 34 матча в прошлом сезоне, отметившись десятью голами и четырьмя ассистами.