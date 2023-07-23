Хендерсон прошёл медосмотр в саудовском клубе

Капитан и полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон близок к трансферу в саудовский «Аль-Иттифак», об этом рапортуют журналисты The Athletic.

Как информирует источник, 33-летний футболист уже прошел медицинский осмотр перед переходом в новый клуб. В данный момент стороны завершают оформление документов. Ожидается, что на следующей неделе Хендерсон присоединится к «Аль-Иттифаку».

За трансфер Джордана мерсисайдский клуб выручит 12 миллионов евро. В саудовском клубе хавбек будет зарабатывать 800 тысяч евро в неделю.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 43 поединках, отметившись тремя голевыми передачами.