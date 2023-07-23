Лапорт может сменить «Манчестер Сити» на другой клуб АПЛ

29-летний испанский защитник Эмерик Лапорт, который выступает за «Манчестер Сити», может продолжить карьеру в другом клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Daily Star.

Согласно сведениям источника, в услугах футболиста заинтересован «Кристал Пэлас». Сам Лапорт не уверен в своем будущем в стане «горожан», а потому может рассмотреть вариант продолжения карьеры в лондонском коллективе.

В сезоне-2022/2023 Эмерик принял участие в 24 поединках во всех турнирах в которых получил желтую карточку. Трудовое соглашение защитника с «горожанами» рассчитано до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.