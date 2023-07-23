«Галатасарай» готов подписать Заха

Ивуарийский нападающий Уилфрид Заха, который является свободным агентом после ухода из «Кристал Пэлас», может перебраться в чемпионат Турции. Согласно данным Daily Mail, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован стамбульский «Галатасарай».

Как стало известно источнику, турецкий гранд готов предложить африканскому игроку трудовое соглашение с заработной платой в размере девяти миллионов евро в год.

Уилфрид выступал за «Кристал Пэлас» с 2015 года. В прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги нападающий провел 27 поединков. Ивуариец отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.