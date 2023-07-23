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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Галатасарай» готов подписать Заха

23 Июля 2023 • 08:26 Комментировать

Ивуарийский нападающий Уилфрид Заха, который является свободным агентом после ухода из «Кристал Пэлас», может перебраться в чемпионат Турции. Согласно данным Daily Mail, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован стамбульский «Галатасарай».

Как стало известно источнику, турецкий гранд готов предложить африканскому игроку трудовое соглашение с заработной платой в размере девяти миллионов евро в год.

Уилфрид выступал за «Кристал Пэлас» с 2015 года. В прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги нападающий провел 27 поединков. Ивуариец отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Уилфрид Заха
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