Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и национальной сборной Англии Гарри Кейн может стать футболистом мюнхенской «Баварии» в текущее трансферное окно.

Согласно информации журналистов Bild, на днях в Мюнхене была замечена супруга 29-летнего игрока. Женщина подыскивала до и школу в связи с намечающимся трансфером мужа в стан чемпиона Бундеслиги.

Кейн связан контрактными обязательствами с «Тоттенхэмом» до лета следующего года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 49 поединках за лондонский коллектив, в которых записал на свой счет 32 забитых мяча и пять результативных передач.