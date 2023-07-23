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Жена Кейна замечена в Мюнхене

23 Июля 2023 • 08:21 Комментировать

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и национальной сборной Англии Гарри Кейн может стать футболистом мюнхенской «Баварии» в текущее трансферное окно.

Согласно информации журналистов Bild, на днях в Мюнхене была замечена супруга 29-летнего игрока. Женщина подыскивала до и школу в связи с намечающимся трансфером мужа в стан чемпиона Бундеслиги.

Кейн связан контрактными обязательствами с «Тоттенхэмом» до лета следующего года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 49 поединках за лондонский коллектив, в которых записал на свой счет 32 забитых мяча и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн
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