Артета подвёл итоги матча «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»

Минувшей ночью состоялся товарищеский поединок между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Спарринг завершился поражением «канониров» со счетом 0:2.

Своим мнением по этому матчу поделился главный тренер лондонцев Микель Артета.

«Тяжелый матч, хоть он и носил статус товарищеского. Нам нужно многое улучшить в своей игре. Ошибки – неотъемлемая часть футбола, но их нужно избегать. Проигрывать всегда больно. В физическом плане планка была высокой, нужно ей соответствовать. От ряда игроков мы ждем большего», - передает слова испанского специалиста пресс-служба клуба.

Следующий матч «Арсенал» проведет против каталонской «Барселона».