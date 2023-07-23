Джузеппе Росси объявил о завершении карьеры

Итальянский нападающий Джузеппе Росси, поигравший в Английской премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», посредством своих социальных сетей сообщил о завершении игровой карьеры.

В составе «красных дьяволов» форвард становился обладателем кубка английской лиги в 2006 году. Помимо «Манчестер Юнайтед», Джузеппе выступал за «Парму», «Вильярреал», «Ньюкасл», «Фиорентину», «Сельту», «Леванте», «Дженоа», «Реал Солт-Лейк» и СПАЛ.

В футболке национальной сборной Италии Росси провел 30 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами.