«Челси» ведёт переговоры с вингером «Аякса»

Атакующий полузащитник Мохаммед Кудус, выступающий за амстердамский «Аякс», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе чемпионата Англии. Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Дэвид Орнштейн.

В услугах ганского игрока заинтересован лондонский «Челси». Стороны вступили в переговорный процесс. Если удастся договориться, то сделка будет оформлена в текущее трансферное окно.

Кудус защищает цвета «Аякса» с сезона-2020/2021, куда перебрался из датского «Нордшелланна». В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Мохаммед провел 30 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей и три голевые передачи.