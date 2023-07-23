Три клуба АПЛ готовы подписать Мбаппе

Звезда сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Согласно сведениям источника, на Туманном Альбионе у 24-летнего нападающего есть сразу несколько вариантов. В услугах француза заинтересованы «Манчестер Юнайтед», а также лондонские «Тоттенхэм» и «Челси».

Ранее сообщалось, что фаворитом на подписание Мбаппе является мадридский «Реал».

Сумма потенциального трансфера нападающего может составить порядка 200 миллионов евро. Действующий трудовой договор Килиана с «ПСЖ» рассчитан до середины 2024 года.

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