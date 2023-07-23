«Лацио» хочет усилиться игроком «Челси»

Римский «Лацио» хочет усилиться атакующим полузащитником Каллумом Хадсоном-Одои, выступающим за лондонский «Челси». Об этом рапортуют журналисты Gazzetta dello Sport.

Как стало известно источнику, итальянская сторона рассчитывает арендовать 22-летнего игрока с правом последующего выкупа. В подписании Каллума лично заинтересован наставник «Лацио» Маурицио Сарри, который хорошо знаком с игроком по совместной работе в лондонском коллективе.

В сезоне-2022/2023 Хадсон-Одои выступал на правах аренды за леверкузенский «Байер». В прошедшем розыгрыше чемпионата Германии он провел 14 поединков, в которых отметился одной голевой передачей.