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«Лацио» хочет усилиться игроком «Челси»

23 Июля 2023 • 07:35 Комментировать

Римский «Лацио» хочет усилиться атакующим полузащитником Каллумом Хадсоном-Одои, выступающим за лондонский «Челси». Об этом рапортуют журналисты Gazzetta dello Sport.

Как стало известно источнику, итальянская сторона рассчитывает арендовать 22-летнего игрока с правом последующего выкупа. В подписании Каллума лично заинтересован наставник «Лацио» Маурицио Сарри, который хорошо знаком с игроком по совместной работе в лондонском коллективе.

В сезоне-2022/2023 Хадсон-Одои выступал на правах аренды за леверкузенский «Байер». В прошедшем розыгрыше чемпионата Германии он провел 14 поединков, в которых отметился одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Челси Каллум Хадсон-Одои трансферы футбола - лето 2023
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