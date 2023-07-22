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«Астон Вилла» объявила о переходе Диаби официально

22 Июля 2023 • 22:56 Комментировать

«Астон Вилла» уладила все вопросы по переходу французского вингера Мусса Диаби из «Байера» и подписала с ним пятилетний контракт. Об этом сообщила пресс-служба представителей Английской премьер-лиги.

Футболисту малийского происхождения 24 года. Он обошелся бирмингемцам в 50 миллионов, к тому же сумма трансфера может вырасти еще на 10 миллионов за счет различных бонусов.

Ранее сообщалось, что полузащитник отказался переходить в «Аль-Наср». Примечательно, что эта сделка обогатит «ПСЖ» на 10 млн евро по условиям прежнего контракта футболиста.

В «Байере» Диаби отыграл 172 матча, в которых забил 49 голов и 48 раз ассистировал партнерам.

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Евро-Футбол.Ру,
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