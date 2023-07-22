«Астон Вилла» уладила все вопросы по переходу французского вингера Мусса Диаби из «Байера» и подписала с ним пятилетний контракт. Об этом сообщила пресс-служба представителей Английской премьер-лиги.

Футболисту малийского происхождения 24 года. Он обошелся бирмингемцам в 50 миллионов, к тому же сумма трансфера может вырасти еще на 10 миллионов за счет различных бонусов.

Ранее сообщалось, что полузащитник отказался переходить в «Аль-Наср». Примечательно, что эта сделка обогатит «ПСЖ» на 10 млн евро по условиям прежнего контракта футболиста.

В «Байере» Диаби отыграл 172 матча, в которых забил 49 голов и 48 раз ассистировал партнерам.