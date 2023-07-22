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Кейн может переехать в Саудовскую Аравию — прошли предварительные переговоры слухи

22 Июля 2023 • 17:45 Комментировать

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится в шорт-листе саудовского «Аль-Хиляля».

Как сообщает Sky Sports, «Аль-Хиляль» уже провел беседу с посредниками по поводу возможного подписания нападающего сборной Англии. Подробности диалога пока неизвестны.

Ранее появилась информация, что «Бавария» сделает «Тоттенхэму» третье предложение по Кейну, так как предыдущие два «шпоры» отклонили.

При этом отмечалось, что Кейн вряд ли покинет «Тоттенхэм» этим летом, владелец команды Даниэль Лёви хочет сохранить своего лидера. 

В прошлом сезоне форвард забил 32 гола и записал в свой актив 5 результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Аль-Хиляль Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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