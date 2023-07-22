Де Дзерби «уколол» «Челси», говоря о Кайседо

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби ответил на вопрос о будущем полузащитника Мойсеса Кайседо.

Стоит сказать, что 21-летнего Кайседо слухи активно связывают с «Челси».

«Кайседо будет с нами, пока владелец не передумает. Не знаю, что может произойти в будущем. Но если Мойсес уйдёт, нам нужно будет найти подходящего игрока. Мы должны будем заменить его отличным футболистом, ведь в новом сезоне мы будем играть в Лиге Европы, в отличие от «Челси», - сказал де Дзерби, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Брайтон» в прошлом чемпионате Англии занял шестое место, а «Челси» - 12-е.