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Де Дзерби «уколол» «Челси», говоря о Кайседо

22 Июля 2023 • 17:41 Комментировать

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби ответил на вопрос о будущем полузащитника Мойсеса Кайседо.

Стоит сказать, что 21-летнего Кайседо слухи активно связывают с «Челси».

«Кайседо будет с нами, пока владелец не передумает. Не знаю, что может произойти в будущем. Но если Мойсес уйдёт, нам нужно будет найти подходящего игрока. Мы должны будем заменить его отличным футболистом, ведь в новом сезоне мы будем играть в Лиге Европы, в отличие от «Челси», - сказал де Дзерби, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Брайтон» в прошлом чемпионате Англии занял шестое место, а «Челси» - 12-е.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Роберто де Дзерби Мойсес Кайседо
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