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​«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативой Хёйлунну

22 Июля 2023 • 15:35 Комментировать

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» важно подписать футболиста на острие атаки. В последние недели гранд Премьер-лиги связывают с Расмусом Хёйлунном из «Аталанты», однако переговоры о сумме трансфера с итальянским клубом получаются непростыми.

Как сообщает Football Insider, в качестве альтернативы «красные дьяволы» рассматривают Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта». Отмечается, что немецкий клуб запросит за переход 24-летнего форварда 80 миллионов фунтов (около 92 миллионов евро).

За «Айнтрахт» 24-летний Коло-Муани провёл 46 матчей. В них француз записал на свой счёт 23 гола и 17 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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