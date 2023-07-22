​«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативой Хёйлунну

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» важно подписать футболиста на острие атаки. В последние недели гранд Премьер-лиги связывают с Расмусом Хёйлунном из «Аталанты», однако переговоры о сумме трансфера с итальянским клубом получаются непростыми.

Как сообщает Football Insider, в качестве альтернативы «красные дьяволы» рассматривают Рандаля Коло-Муани из «Айнтрахта». Отмечается, что немецкий клуб запросит за переход 24-летнего форварда 80 миллионов фунтов (около 92 миллионов евро).

За «Айнтрахт» 24-летний Коло-Муани провёл 46 матчей. В них француз записал на свой счёт 23 гола и 17 результативных передач на партнёров.