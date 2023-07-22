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Лукаку: «Когда ненависть не работает, они начинают лгать»

22 Июля 2023 • 15:29 Комментировать

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку оставил довольно загадочное послание в своих социальных сетях. Напомним, бывший клуб футболиста в лице миланского «Интера» ранее вышел из гонки за его трансфером. Причиной этому послужили переговоры Лукаку с другим итальянским клубом – туринским «Ювентусом».

«Когда ненависть не работает, они начинают лгать», – написал бельгиец в своих социальных сетях.

Лукаку сейчас индивидуально тренируется на базе «Челси», тогда как остальные футболисты команды находятся на предсезонных сборах в США. Ромелу пока интересен только клубам из Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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