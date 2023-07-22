​Игроки «Интера» игнорируют Лукаку

Ромелу Лукаку и его представители ранее не отвечали на звонки из «Интера» из-за переговоров с «Ювентусом». Перебраться в туринский клуб бельгийцу оказалось не так просто, и теперь он пытается восстановить мосты с «Интером». Впрочем, ситуация сложная. «Нерадзурри» переговорный процесс возобновлять отказываются.

Игнорируют Лукаку и футболисты «Интера». В ситуации с желанием 30-летнего форварда перебраться в «Ювентус» они чувствуют себя преданными, о чём на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport.

Права на Ромелу Лукаку принадлежат «Челси». Портал transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.