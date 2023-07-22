Гвардиола: «Канселу останется в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем защитника команды Жоау Канселу. Напомним, вторую часть прошлого сезона 29-летний португалец провел на правах аренды в «Баварии».

«Канселу останется в «Манчестер Сити». До аренды в «Баварию» он приносил нам много пользы. Сейчас он является частью нашего коллектива», — цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо.

В прошедшей кампании Канселу появился на поле в 15 матчах чемпионата Германии, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет четыре ассиста.

Контракт защитника с «горожанами» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 50 млн евро.