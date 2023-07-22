​Почеттино рассказал, какие футболисты нужны ему в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о футболистах, с которыми он хочет работать.

«Наша цель состоит в том, чтобы побеждать, а не просто хорошо играть. Для побед нам нужны хорошие игроки.

Мне не нужно иметь в составе только тех игроков, кем легко управлять. Мне нужны футболисты, которые будут выходить на поле, приносить пользу и помогать команде выигрывать. Ничего другого. Мне нужны те, что способен приводить команду к успехам», - сказал Почеттино клубной пресс-службе.

Напомним, что «Челси» в прошлом сезоне занял только 12-е место в Премьер-лиге. Маурисио Почеттино возглавил лондонскую команду в летнее межсезонье.