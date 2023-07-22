Данджума в ближайшее время должен пройти медосмотр в «Эвертоне»

Нападающий «Вильярреала» Арно Данджума становится всё ближе к трансферу в английский «Эвертон». По информации от журналиста Фабрицио Романо, уже сегодня нидерландец должен пройти медосмотр в стане «ирисок».

Ранее сообщалось, что «Эвертон» заплатит за годичную аренду Данджумы 4 миллиона евро. Эту сумму отказался платить «Милан», который тоже был заинтересован в нидерландце.

Зимой Данджуме тоже успели назначить медосмотр в «Эвертоне», но тогда футболист передумал и решил присоединиться к «Тоттенхэму», который перехватил нападающего у «ирисок». В итоге лондонцы не стали выкупать форварда на постоянной основе.