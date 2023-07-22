​Тренеру «Тоттенхэма» показали футболку «Баварии» с фамилией Кейна

Уже в текущее трансферное окно нападающий Гарри Кейн может сменить «Тоттенхэм» на «Баварию». Действующий контракт англичанина с лондонским клубом рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Как сообщает в социальных сетях журналист Чарли Экклешер, на пресс-конференции главному тренеру «Тоттенхэма» Анге Постекоглу показали футболу «Баварии» с фамилией Кейна. Сделал это журналист из Германии.

«Ты проделал такой путь, чтобы заставить себя посмеяться», - сказал Постекоглу, увидев футболку.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сделает «Тоттенхэму» третье предложение по трансферу Кейна, которому в конце июля исполнится 30 лет.

Звёздный Кейн принял решение по будущему