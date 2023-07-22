«Манчестер Сити» требует за Уокера 15 миллионов евро, переговоры с «Баварией» продолжаются

«Манчестер Сити» требует за своего правого защитника Кайла Уокера 15 миллионов евро компенсации. Напомним, недавно мюнхенская «Бавария» получила согласие футболиста на трансфер, но при этом немецкая команда ещё не договорилась с самим «Манчестер Сити».

Сейчас между клубами продолжаются активные переговоры. Уокер уже сообщил руководству и лично тренеру Хосепу Гвардиоле о своём желании перебраться в Мюнхен, где ему предлагают двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

Уокер выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года и с тех пор выиграл с клубом все возможные трофеи.