Топ-игрок «Баварии» может уйти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Как информирует Bayern & Germany, в подписании 28-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

По сведениям источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг лично заинтересован в трансфере немецкого футболиста. Сам Горецка готов сменить клубную прописку, если не будет получать стабильное игровое время в Мюнхене.

Леон выступает за «Баварию» с лета 2018 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 45 миллионов евро.