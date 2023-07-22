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Топ-игрок «Баварии» может уйти в «Манчестер Юнайтед»

22 Июля 2023 • 14:08 Комментировать (1)

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Как информирует Bayern & Germany, в подписании 28-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

По сведениям источника, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг лично заинтересован в трансфере немецкого футболиста. Сам Горецка готов сменить клубную прописку, если не будет получать стабильное игровое время в Мюнхене.

Леон выступает за «Баварию» с лета 2018 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Леон Горецка трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
22 Июля 2023 в 14:31
я как то недопонял-у нас в этом сезоне что,команда будет состоять из Онаны и десяти полузащитников????(((((
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