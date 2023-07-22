В трансфере Мбаппе заинтересован ещё один клуб АПЛ помимо «Челси»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе интересен минимум двум клубам из Английской премьер-лиги. Ранее сообщалось, что французского футболиста хочет приобрести лондонский «Челси». По информации от издания RMC, Килиана хочет купить ещё один неназванный английский клуб, который готов в ближайшее время приступить к конкретным действиям.

Мбаппе недавно был выставлен на продажу. «ПСЖ» всеми силами пытается продать француза этим летом, чтобы не потерять через год бесплатно. Килиан при этом ранее выразил желание перебраться только в мадридский «Реал», который пока не готов выкладывать большие деньги за игрока, чей контракт истекает через год.