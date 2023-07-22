На Мбаппе появился новый претендент в АПЛ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе попал на радары клуба из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста французского издания RMC Фабриса Хоукинса, в трансфере француза заинтересован лондонский «Челси».

Главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино уже работал с Килианом, когда возглавлял «ПСЖ». «Челси» как раз ищет нового форварда, а Мбаппе, который был выставлен на продажу, является очень привлекательным вариантом.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» будет просить за Килиана около 200 миллионов евро компенсации. Контракт футболиста с парижанами истекает в конце следующего сезона.