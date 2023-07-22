Аке: «Прошлый сезон сложился для нас великолепно, но футбол продолжает двигаться»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке рассказал о амбициях своего клуба в следующем сезоне. Напомним, в предыдущей кампании команда выиграла Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

«Прошлый сезон сложился для нас великолепно, но футбол продолжает двигаться. У нас хватает менталитета, чтобы начать всё заново. Первой целью будет Суперкубок Англии, потом Суперкубок УЕФА, а ещё позже Клубный чемпионат мира. Нам есть за что бороться», – заявил Аке на пресс-конференции.

Аке в прошлом сезоне завоевал место в стартовом составе «Манчестер Сити», хотя летом 2022 года был близок к уходу в лондонский «Челси».