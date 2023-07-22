Клопп – о трансферах «Ливерпуля»: «Я кое-чего жду до первого тура АПЛ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями насчёт трансферов своего клуба. Напомним, этим летом мерсисайдская команда уже приобрела полузащитника Алексиса Макаллистера у «Брайтона», а также нападающего Доминика Собослаи из «РБ Лейпцига».

«До первого тура Английской премьер-лиги осталось 3-4 недели. К тому моменту я жду, что произойдёт некоторые вещи. Это обязательно произойдёт, и у нас будет хорошая команда. Поверьте мне. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы провести сезон, который никогда не забудем», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Прошлый сезон «Ливерпуль» закончил на пятом месте, из-за чего в грядущей кампании сыграет в Лиге Европы.