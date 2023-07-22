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Онана: «Мой переход в «Манчестер Юнайтед» – большое событие для Камеруна»

22 Июля 2023 • 12:50 Комментировать

Новичок «Манчестер Юнайтед» Андре Онана рассказал, насколько большим событием для его страны стал переход к «красным дьяволам». Напомним, камерунец присоединился к команде Эрика тен Хага из миланского «Интера» за сумму около 50 миллионов евро. В единственном сезоне за «нерадзурри» Андре выиграл Кубок Италии и дошёл с клубом до финала Лиги чемпионов.

«Моя семья гордится мной. Мой переход в «Манчестер Юнайтед» – большое событие для Камеруна. Из тех мест, откуда я прибыл, переход в «Манчестер Юнайтед» воспринимается как нечто фантастическое, ведь это огромный клуб», – сказал Онана в интервью официальному сайту «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андре Онана
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