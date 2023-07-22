Гвардиола – о Уокере: «Я желаю своим игрокам всего наилучшего»

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал исключать уход защитника Кайла Уокера, который ранее дал согласие на трансфер в мюнхенскую «Баварию». Напомним, в Германии англичанину предложили контракт сроком на три года. Соглашение игрока с «Манчестер Сити» истекает в конце следующего сезона.

«Я желаю своим игрокам всего наилучшего. Мы поговорили с ним лично, после чего я понял его позицию. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие дни», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

33-летний Уокер ранее поговорил с Гвардиолой и объяснил тренеру, что хочет покинуть свою команду ради перехода в «Баварию». Английский клуб рассчитывает получить за защитника 15 миллионов евро.