Гвардиола: «Трансферы? Думаю, скоро что-то произойдёт»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о активности своего клуба на трансферном рынке. Напомним, ранее сообщалось, что «горожане» согласовали сделку по приобретению центрального защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола, который должен обойтись команде в сумму около 100 миллионов евро.

«Трансферы? Думаю, скоро что-то произойдёт, но пока я не могу прямо ответить на этот вопрос», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Ранее «Манчестер Сити» уже купил одного футболиста – хорватского полузащитника Матео Ковачича, который прибыл в команду из лондонского «Челси».