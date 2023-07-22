Гвардиола назвал своего любимого азиатского игрока

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил вопрос от журналистов по поводу своего любимого азиатского футболиста. Испанский специалист остановил свой выбор на игроке «Брайтона», который заявил о себе на всю Англию в прошлом сезоне.

«Любимый игрок из Азии? Каору Митома. Он просто невероятен и находится в правильном месте с правильным тренером. В прошлом сезоне Каору показал потрясающий уровень за «Брайтон», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

26-летний Митома в прошлом сезоне отметился 7 голами и 6 результативными передачами за «Брайтон». По своему действующему контракту японец зарабатывает в стане «чаек» менее 500 тысяч евро в год.