Гюндоган: «Не думаю, что тренировки в «Барселоне» будут сильно отличаться от «Манчестер Сити»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган не думает, что в каталонском клубе ему придётся сильно перестраиваться под тренировочный процесс. Немец объяснил, почему так считает.

«Не думаю, что тренировки в «Барселоне» будут особо отличаться от тех, что были в «Манчестер Сити». В конце концов, команды играют в похожем стиле», – цитирует Гюндогана официальный сайт «сине-гранатовых».

Напомним, Гюндоган отыграл за «Манчестер Сити» 7 лет, за которые выиграл с клубом все возможные трофеи. В прошлом сезоне полузащитник в качестве капитана оформил с командой требл, выиграв Лигу чемпионов, Кубок Англии и Премьер-лигу.