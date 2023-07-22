Учёные назвали год, когда пройдёт первый матч на Луне

В британском институте инженерии и технологий предположили, когда может состояться первый в истории футбольный матч на Луне. Как информирует таблоид Daily Mail, ученые считают, что это будет возможно в 2035 году.

В поединке будет использоваться мяч, который в полтора раза больше стандартного. Он будет изготовлен из аэрогеля нового поколения. В качестве игровой формы будет выдан герметичный костюм со встроенными подушками для локтей и коленей.

Источник отмечает, что поединок пройдет в формате пять на пять. Встреча будет проведена по регламенту четыре тайма по десять минут.