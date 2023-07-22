Стерлинг: «С уходом некоторых игроков атмосфера в раздевалке «Челси» изменилась»

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг рассказал, как изменилась атмосфера в раздевалке после ухода некоторых футболистов. Напомним, «синие» отпустили 12 футболистов, выручив 253,90 миллионов евро.

«С уходом некоторых игроков атмосфера в раздевалке «Челси» изменилась. Состав стал заметно моложе и энергичней. Помогаю ли я молодым игрокам? Я бы так не сказал. Скорее, я просто остаюсь профессионалом и стараюсь подавать для них хороший пример», – сказал Стерлинг на пресс-конференции.

Стерлинг в своём дебютном сезоне за «Челси» отметился 6 голами и 3 ассистами в Английской премьер-лиге. Ранее Рахим выступал за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».